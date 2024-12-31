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بث مباشر الكويت والبحرين في نصف نهائي كأس الخليج

07:49 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

منتخب الكويت

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كتب - محمد القرش:

يلاقي منتخب البحرين نظيره الكويتي مستضيف البطولة في نصف نهائي كأس الخليج العربي، في نصف النهائي.

وتأهل منتخب البحرين إلى نصف نهائي محتلا صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بينما احتل الكويت وصافة المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط.

وتأهل منتخب عمان إلى المباراة النهائية بعد الفوز على نظيره السعودي بهدفين مقابل هدف اليوم الثلاثاء.

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