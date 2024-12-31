كتب - محمد القرش:

تأهل المنتخب العماني إلى نهائي بطولة كأس الخليج العربي، بعد الفوز على نظيره السعودي بثنائية مقابل هدف في نصف النهائي.

واستطاع المنتخب العماني تسجيل هدفين في مرمى السعودية، بعد طرد لاعبهم "المنذر العلوي" في الدقيقة 34، والصمود حتى الدقيقة الأخيرة.

وتعد هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يتأهل فيها المنتخب العماني إلى نهائي كأس الخليج العربي.

وسيظهر منتخب عمان في نهائي كأس الخليج للمرة السادسة بعد (2004، 2007، 2009، 2017، 2023).

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم السبت الموافق 4 يناير 2025، بين عمان والفائز من مباراة البحرين والكويت.

اقرأ أيضًأ:

محمد صلاح يحقق رقما تاريخيا مع ليفربول في عام 2024

في الاجتماع الأول.. اللجنة الفنية لاتحاد الكرة تضع خارطة العمل