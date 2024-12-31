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رقم تاريخي من مباراة عمان والسعودية في كأس الخليج العربي

07:04 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

منتخب عمان

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كتب - محمد القرش:

تأهل المنتخب العماني إلى نهائي بطولة كأس الخليج العربي، بعد الفوز على نظيره السعودي بثنائية مقابل هدف في نصف النهائي.

واستطاع المنتخب العماني تسجيل هدفين في مرمى السعودية، بعد طرد لاعبهم "المنذر العلوي" في الدقيقة 34، والصمود حتى الدقيقة الأخيرة.

وتعد هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يتأهل فيها المنتخب العماني إلى نهائي كأس الخليج العربي.

وسيظهر منتخب عمان في نهائي كأس الخليج للمرة السادسة بعد (2004، 2007، 2009، 2017، 2023).

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم السبت الموافق 4 يناير 2025، بين عمان والفائز من مباراة البحرين والكويت.

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