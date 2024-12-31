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"عودة ثلاثي الفريق".. مصدر يكشف لمصراوي قائمة الأهلي لمباراة شباب بلوزداد

05:45 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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    محمد الشناوي
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    كهربا يحتفل مع وسام أبو علي
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    محمود كهربا
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    خالد عبد الفتاح من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد
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    خالد عبد الفتاح
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    مصطفى شوبير من تدريبات الأهلي اليوم
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    مصطفى شوبير
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    حسين الشحات من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد
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كتب ـ رمضان حسن:

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري، مارسيل كولر، على القائمة النهائية لمواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا.

وعاد ثلاثي الفريق، محمود كهربا ومحمد الشناوي وخالد عبد الفتاح، إلى قائمة الأهلي بعد غيابهم عن اللقاء الماضي ضد إنبي في الدوري المصري.

قائمة الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد

حراسة المرمى: محمد الشناوي - حمزة علاء - مصطفي شوبير.

خط الدفاع: أشرف داري - رامي ربيعة - خالد عبد الفتاح - ياسر إبراهيم - يحيى عطية الله - كريم الدبيس.

خط الوسط: إمام عاشور- كوكا - مروان عطية - مصطفى أبو الخير- عمرو السولية - أكرم توفيق - كريم نيدفيد - عمر الساعي - أفشة - بيرسي تاو - حسين الشحات.

خط الهجوم: كهربا - وسام أبو علي - سمير محمد.

ويلاقي الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة 3 يناير 2025، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

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