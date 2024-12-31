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بث مباشر السعودية وعمان في نصف نهائي كأس الخليج

05:11 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

فريق السعودية

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يلاقي منتخب عمان نظيره السعودية في نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي المُقامة في دولة الكويت.

وتأهل منتخب عمان متصدرا للمجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، بينما صعد السعودية إلأى نصف النهائي وصيفا للمجموعة الثانية برصيد 6 نقاط.

وعلى الجانب الأخر، يلاقي منتخب البحرين نظيره الكويت في تمام الساعة 7.45 مساء بتوقيت مصر.

عمان ضد السعودية منتخب السعودية خليجي 26 كأس الخليج العربي
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