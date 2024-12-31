بث مباشر السعودية وعمان في نصف نهائي كأس الخليج
يلاقي منتخب عمان نظيره السعودية في نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي المُقامة في دولة الكويت.
وتأهل منتخب عمان متصدرا للمجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، بينما صعد السعودية إلأى نصف النهائي وصيفا للمجموعة الثانية برصيد 6 نقاط.
وعلى الجانب الأخر، يلاقي منتخب البحرين نظيره الكويت في تمام الساعة 7.45 مساء بتوقيت مصر.
مباشر | عمان - السعودية | مجلس قناة الكاس | خليجي زين 26 #كأس_الخليج || #خليجي_زين26#قنوات_الكاس || #منصة_شوف https://t.co/UWyial2Iid
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 31, 2024
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