10 صفقات لم تفِ بوعودها في 2024

صفقات لم تفِ بوعودها في 2024

كتب ـ محمد عبدالهادي:

في عالم كرة القدم، يصعب تقييم صفقات اللاعبين سواء بالنجاح أو الفشل بعد فترة قصيرة من إتمامها، خاصةً أن بعض اللاعبين يحتاجون وقتًا كبيرا للتأقلم مع الأجواء الجديدة سواء على صعيد المدربين أو البطولات أو حتى البلدان.

ورغم أن بعض الصفقات التي شهدها عام 2024، كانت تبدو واعدة إلا أن الأداء الفعلي لم يكن على مستوى التوقعات.

وفي هذا السياق، نعرض في السطور التالية أبرز 10 صفقات لم تحقق النجاح المنتظر، و لم تحقق التوقعات حتى الآن.

فيما يلي أبرز 10 صفقات لم تكن على مستوى التوقعات:

1. بيدرو نيتو (من ولفرهامبتون إلى تشيلسي مقابل 60 مليون يورو)

سجل هدفًا واحدًا وصنع هدفين في 15 مباراة بالدوري الإنجليزي.

2. ليني يورو (من ليل إلى مانشستر يونايتد مقابل 60 مليون يورو)

تعرض للإصابة ولم يظهر بمستوى متوقع حتى الآن.

3. فيدريكو كييزا (من يوفنتوس إلى ليفربول مقابل 12 مليون يورو)

عانى من إصابات مستمرة وشارك لدقائق قليلة في المباريات.

4. جواو فيليكس (من أتلتيكو مدريد إلى تشيلسي مقابل 50 مليون يورو)

سجل هدفًا واحدًا في الدوري الإنجليزي، رغم أدائه الجيد في الدوري الأوروبي.

5. سافينيو (من تروا إلى مانشستر سيتي مقابل 25 مليون يورو)

لم يسجل أي هدف في الدوري الإنجليزي وكان كثير الاستبعاد من التشكيلة الأساسية.

6. إندريك (من بالميراس إلى ريال مدريد)

لا يزال يبحث عن فرصته مع ريال مدريد ولم يحصل على ثقة المدرب.

7. تيون كوبماينرز (من أتالانتا إلى يوفنتوس مقابل 50 مليون يورو)

تراجع مستواه بشكل ملحوظ ولم يقدم المستوى المتوقع.

8. إيلكاي جوندوجان (من مانشستر سيتي إلى برشلونة)

تراجع مستواه بعد انتقاله ولم يسجل سوى هدف واحد في 16 مباراة.

9. دوجلاس لويز (من أستون فيلا إلى يوفنتوس)

تراجع مستواه بشكل ملحوظ بعد انتقاله.

10. فويتشيك تشيزني (من يوفنتوس إلى برشلونة)

لم يشارك في أي مباراة بعد إصابة تير شتيجن، وظل على مقاعد البدلاء.

وتستمر هذه الصفقات في جذب الأنظار، وسيظل المستقبل هو الحكم النهائي على أداء اللاعبين.



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