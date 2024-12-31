"تسبب في حملها".. القبض على مدرب منتخب أنجولا بعدما اغتصب ابنته

ألقت قوات الشرطة في أنجولا القبض على مدرب منتخب الشباب السابق في بلادها والمساعد بالمنتخب الأول سابقًا، خوسيه كيلامبا بعد اتهامه باغتصاب ابنته صاحبة الـ 14 عامًا.

وذكرت وكالة الأنباء الأنجولية، عن المتحدث باسم إدارة التحقيق في الجرائم الجنائية ببلادها، كوينتينو فيريرا، إن خوسيه قد اعتدى على ابنته مما أدى لحملها واتفق هو زوجته بعدما ضبطته الأخيرة على إجهاد حمل ابنتهما.

وأشارت الوكالة ذاتها إلى أن الشرطة قد علمت بالحادث من خلال المهد الوطني للأطفال.

صحيفة "جورنال دي أنجولا" أوضحت ـ عبر تقرير لها ـ أن زوجته ذهبت مع طفلتها إلى عيادة لإجهاض الحمل، مشيرة إلى أن المدرب كرر سلوكياته الجنسية مجددًا مع ابنته.

وزعمت الصحيفة الأنجولية أن مدرب منتخب بلادها أن المدرب يُدمن شرب الكحل.

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