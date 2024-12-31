التشكيل الرسمي لمنتخبي السعودية وعمان في نصف نهائي كأس الخليج
كتب ـ مصطفى الجريتلي:
كشف الجهازان الفنيان لمنتخبي السعودي وعمان عن التشكيل الذي سيبدأن به مباراتهما عند 4:30 عصر اليوم الثلاثاء في دور نصف نهائي كأس الخليج.
وجاء تشكيل المنتخب السعودي للمباراة كالتالي:
حراسة المرمى: محمد العويس.
خط الدفاع: سلطان الغنام - حسان تمبكتي - علي البليهي - نواف بوشل.
خط الوسط: مصعب الجوير - محمد كنو - عبد الله الحمدان.
خط الهجوم: مروان الصحفي - عبد الله رديف - سالم الدوسري.
وجاء تشكيل عمان لمواجهة السعودية كالتالي:
حارس المرمى: فايز الرشيدي.
خط الدفاع: ثاني الرشيدي - أحمد الخميسي - علي البوسعيدي.
خط الوسط: جميل اليحمدي - عبد الله فواز - حارب السعدي - أرشد العلوي - منذر العلوي.
خط الهجوم: عبد الرحمن المشيفري - عصام الصبحي.
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