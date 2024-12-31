التشكيل الرسمي لمنتخبي السعودية وعمان في نصف نهائي كأس الخليج

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف الجهازان الفنيان لمنتخبي السعودي وعمان عن التشكيل الذي سيبدأن به مباراتهما عند 4:30 عصر اليوم الثلاثاء في دور نصف نهائي كأس الخليج.

وجاء تشكيل المنتخب السعودي للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سلطان الغنام - حسان تمبكتي - علي البليهي - نواف بوشل.

خط الوسط: مصعب الجوير - محمد كنو - عبد الله الحمدان.

خط الهجوم: مروان الصحفي - عبد الله رديف - سالم الدوسري.

وجاء تشكيل عمان لمواجهة السعودية كالتالي:

حارس المرمى: فايز الرشيدي.

خط الدفاع: ثاني الرشيدي - أحمد الخميسي - علي البوسعيدي.

خط الوسط: جميل اليحمدي - عبد الله فواز - حارب السعدي - أرشد العلوي - منذر العلوي.

خط الهجوم: عبد الرحمن المشيفري - عصام الصبحي.

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