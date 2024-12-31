البحرين والكويت.. كل ما تريد معرفته عن مباراة نصف نهائي كأس الخليج

كتب ـ محمد عبدالهادي:

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق صدام كروي من العيار الثقيل، عندما يلتقي منتخب البحرين مع نظيره منتخب الكويت على ستاد جابر الأحمد الدولي، والذي يجمع بينهما ضمن منافسات نصف نهائي كأس الخليج "خليجي 26".

ونعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن صدام الليلة:

موعد مباراة البحرين والكويت بنصف النهائي

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة البحرين والكويت في تمام الساعة السابعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستكون في الساعة الثامنة و45 دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة البحرين والكويت:

قناة الكويت الرياضية - قناة البحرين الرياضية - قناة الكأس 1 الرياضية - قناة أبوظبي الرياضية - قناة عمان الرياضية.

تاريخ مواجهات البحرين والكويت:

سبق وأن ألتقى المنتخبان في 20 مباراة سابقة ببطولة كأس الخليج، حيث فاز المنتخب الكويتي في 10 مباريات، بينما حقق المنتخب البحريني الفوز في 6 مباريات، في حين انتهت 4 مباريات بالتعادل.

تشكيل البحرين المتوقع لمواجهة الكويت:

حراسة المرمى: إبراهيم لطف الله.

خط الدفاع: حمد الشمسان - أمين بن عدي - وليد الحيام - عبد الله الخلاصي.

خط الوسط: علي مدن - كميل الأسود - سيد ضياء - مهدي الحميدان.

خط الهجوم: محمد مرهون - مهدي عبد الجبار.

تشكيل الكويت المتوقع لمواجهة البحرين:

حراسة المرمى: خالد الرشيدي.

خط الدفاع: خالد محمد إبراهيم - سامي الصانع - فهد الهاجري - مشاري غنام.

خط الوسط: سلطان العنزي - رضا أبو جبارة - محمد دحم.

خط الهجوم: أحمد الظفيري – عيد الرشيدي - يوسف ناصر

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