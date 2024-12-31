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جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

05:15 ص الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

كرة قدم

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تقام اليوم الثلاثاء العديد من المباريات، في مختلف المسابقات والمنافسات، أبرزها إقامة مباراتين في بطولة كأس الخليج العربي.

كما تشهد منافسات بطولة الدوري المصري، إقامة مباراة واحدة تجمع بين فريقي، المصري البورسعيدي أمام نظيره سيراميكا كليوباترا.

وجاء جدول مباريات اليوم كالتالي:

كأس الخليج العربي

السعودية ضد عمان.. 4:30 مساء.. الكأس 1.

الكويت ضد البحرين.. 7:45 مساء.. الكأس 1.

الدوري المصري

المصري البورسعيدي ضد سيراميكا كليوباترا.. 3 عصراً.. "أون تايم سبورتس 1".

الدوري المصري كأس الخليج العربي خليجي 26 المصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا
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