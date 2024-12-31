موعد مباراة الكويت والبحرين في كأس الخليج العربي والقنوات الناقلة

يلاقي منتخب الكويت نظيره منتخب البحرين اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة 7.45 دقيقة مساءً، على ملعب ملعب "جابر الأحمد الدولي"، في نصف نهائي كأس الخليج العربي.

وتنقل المباراة عبر عدد من القنوات، أبرزها "الكأس 1، الكويت الرياضية، البحرين الرياضية، أبوظبي الرياضية".

ويعد منتخب الكويت هو الأكثر تتويجا بهذه البطولة، حيث حقق اللقب في 10 مناسبات من قبل، كان آخرها التتويج باللقب في عام 2010، فيما كان اللقب الوحيد للبحرين في عام 2019، حينما توجت باللقب على الأراضي القطرية.

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