"ليفربول في المقدمة".. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

كتب ـ محمد الميموني:

اختتمت أمس الأحد مباريات الجولة التاسعة عشر ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وشهدت مباريات أمس بالدوري الإنجليزي فوز نيوكاسل على مانشستر يونايتد بنتيجة 2 ـ 0، بينما فاز إبسويتش تاون على تشيلسي بالنتيجة ذاتها، فيما حسم التعادل بهدفين لكل فيرق مباراة أستون فيلا وبرايتون.

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 45 نقطة وبفارق 8 نقاط عن صاحب المركز الثاني فريق نوتنجهام فورست.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي:

1ـ ليفربول 45 نقطة.

2ـ نوتنجهام فورست 37 نقطة.

3ـ أرسنال 36 نقطة.

4ـ تشيلسي 35 نقطة.

5ـ نيوكاسل 32 نقطة.

6ـ مان سيتي 31 نقطة.

7ـ بورنموث 29 نقطة.

8ـ فولهام 30 نقطة.

9ـ أستون فيلا 29 نقطة.

10ـ برايتون 27 نقطة .

11ـ توتنهام 24 نقطة.

12ـ برينتفورد 24 نقطة.

13ـ وست هام 23 نقطة.

14ـ مان يونايتد 22 نقطة.

15ـ كريستال بالاس 20 نقطة.

16ـ إيفرتون 17 نقطة.

17ـ وولفر هامبتون 16 نقطة.

18ـ إبسويتش تاون 15 نقطة.

19ـ ليستر سيتي 14 نقطة.

20ـ ساوثهامبتون 6 نقاط.