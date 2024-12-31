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نيوكاسل يفوز على مانشستر يونايتد بثنائية في الدوري الإنجليزي

12:42 ص الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

مان يونايتد ونيوكاسل

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حقق فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي فوزاً هاماً، على حساب نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم.

وافتتح فريق نيوكاسل أهدافه في اللقاء، اللاعب أليكساندر إيزاك في الدقيقة الرابعة من زمن الشوط الأول، قبل أن يضيف زميله جويلينتون في الدقيقة 19 من الشوط ذاته.

وبهذه النتيجة رفع فريق نيوكاسل رصيده إلى النقطة رقم 32 في المركز الخامس بجدول الترتيب، فيما توقف رصيد مان يونايتد عند النقطة رقم 22 في المركز ال 14 بجدول الترتيب.

مانشستر يونايتد ونيوكاسل الدوري الإنجليزي فوز نيوكاسل على مان يونايتد مانشستر يونايتد البريميرليج
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