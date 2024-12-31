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التعادل الإيجابي يحسم مباراة أستون فيلا و برايتون بالدوري الإنجليزي (فيديو)

12:16 ص الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

مباراة أستون فيلا وبرايتون

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كتب ـ محمد الميموني:

انتهت مباراة أستون فيلا الإنجليزي أمام فريق برايتون، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة ال 19 بالدوري الإنجليزي.

وأحرز ثنائية أستون فيلا في اللقاء كلاً، اللاعب مورجان واتكينز في الدقيقة 36، قبل أن يضيف زميله مورجان روجرز في الدقيقة 47 من عمر المباراة.

وأحرز ثنائية برايتون في اللقاء كلاً من، سيمون أدينجارا في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول، قبل أن يضيف طارق لامبيتي في الدقيقة 81 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة رفع فريق أستون فيلا رصيده إلى النقطة رقم 29 في المركز التاسع بالدوري الإنجليزي، بينما رفع برايتون رصيده إلى النقطة رقم 29 نقطة بينما في المركز العاشر برصيد 27 نقطة فقط

أستون فيلا برايتون الدوري الانجليزي
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