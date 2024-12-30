"بمشاركة سام مرسي".. إبسويتش تاون يتفوق على تشيلسي بثنائية في الدوري الانجليزي

انتهت مباراة إبسويتش تاون وتشيلسي، التي أقيمت اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح فريق إبسويتش تاون في تحقيق الفوز على تشيلسي، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "بورتمان رود".

وسجل ثنائية إبسويتش تاون في اللقاء كلا من: "ليام ديلاب من ركلة جزاء في الدقيقة 12 وأوماري هاتشينسون في الدقيقة 53.

وشهدت المباراة، مشاركة النجم المصري سام مرسمي، قائد فريق إبسويتش تاون بشكل أساسي في اللقاء.

وبهذا الفوز رفع فريق إبسويتش تاون رصيده عند النقطة رقم 15 في المركز الثامن عشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما توقف رصيد تشيلسي عند النقطة رقم 35 في المركز الرابع بجدول الترتيب.

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