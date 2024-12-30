إبسويتش تاون ينهي الشوط الأول متقدماً بهدف على تشيلسي في الدوري الإنجليزي

انتهى الشوط الأول من مباراة إبسويتش تاون أمام تشيلسي، بتقدم فريق إبسويتش تاون بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع بينهما في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويلتقي تشيلسي حاليا مع نظيره إبسويتش تاون، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدف إبسويتش تاون الوحيد في الشوط الأول، اللاعب ليام ديلاب، في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول.

وحال انتهاء اللقاء بهذه النتيجة سيرفع إبسويتش رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثامن عشر بجدول الترتيب، بينما يتوقف رصيد تشيلسي عند النقطة 35 في المركز الرابع بجدول الترتيب.