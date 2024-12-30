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نيوكاسل يتقدم على مانشستر يونايتد بثنائية في الشوط الأول

11:07 م الإثنين 30 ديسمبر 2024

مان يونايتد ونيوكاسل

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كتب - يوسف محمد:

انتهى الشوط الأول من مباراة نيوكاسل يونايتد الإنجليزي ومانشستر يونايتد، بتقدم نيوكاسل بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة ال 19 ببطولة الدوري الإنجليزي.

وسجل ثنائية نيوكاسل في اللقاء كلاً من، ألكساندر إيزاك في الدقيقة الرابعة من زمن الشوط الأول، قبل أن يضيف زميله جويلينتون في الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول.

وحال انتهاء اللقاء بهذه النتيجة، سيرفع فريق مان يونايتد رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 32 في المركز الخامس بجدول ترتيب البريميرليج، فيما يتوقف رصيد مان يونايتد عند النقطة رقم 22 في المركز الـ14.

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