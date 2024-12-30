"عودة سام مرسي".. تشكيل مباراة تشيلسي وإبسويتش تاون بالدوري الإنجليزي

نونو سانتو.. من معاناته في الدوري السعودي إلى وصافة مؤقتة للبريميرليج

كتب - يوسف محمد:

يلاقي فريق تشيلسي الإنجليزي نظيره إبسويتش تاون اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة 9.45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الـ19 ببطولة الدوري الإنجليزي.

وشهد تشكيل فريق إبسويتش تاون الإنجليزي، عودة النجم المصري سام مرسي للمشاركة بشكل أساسي رفقة الفريق، بعد غيابه عن المباراة الماضية، بسبب الإيقاف.

وجاء تشكيل إبسويتش تاون للقاء كالتالي:

حارس المرمى: والتون.

خط الدفاع: جارا أوشي، لوك ولفندن، جاكوب جريفز، بيرنس.

خط الوسط: دايفيس، سام مرسي، ميشال كايوستي.

خط الهجوم: أوماري هاتشينسون، ليام ديلاب، برودهيد.

ويدخل فريق تشيلسي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جورجينسين.

خط الدفاع: اكسيل ديساسي، توسين، ليفي كولويل، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: إنزو فرنانديز، مويسيس كايسيدو، مادويكي.

خط الهجوم: جواو فيليكس، كريستوفر نكونكو، كول بالمر.

ويحتل فريق تشيلسي المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 35 نقطة، فيما يأتي فريق إبسويتش في المركز ال 19 برصيد 12 نقطة.

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