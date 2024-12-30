تقارير تكشف اقتراب ويليان من فسخ تعاقده مع أولمبياكوس

كتب - يوسف محمد:

أشارت العديد من التقارير الصحفية، إلى اقتراب النجم البرازيلي ويليان من فسخ تعاقده مع نادي أولمبياكوس اليوناني، بعد ثلاثة أشهر فقط من انضمامه للفريق.

وذكر الصحفي البرازيلي، أندري هيرنان: "أن النجم البرازيلي، طلب فسخ تعاقده مع أولمبياكوس، لعدم تأقلمه بشكل مناسب مع طريقة لعب الفريق اليوناني".

وأشار الصحفي البرازيلي: "ويليان رغبته الأولى، هى البقاء في أوروبا وليس العودة إلى البرازيل".

وانضم ويليان إلى صفوف أولمبياكوس في سبتمبر 2024، قادماً من صفوف نادي فولهام، خاض مع الفريق 11 مباراة، لم يسجل أي هدف واكتفى بتقديم تمريرة حاسمة فقط.

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