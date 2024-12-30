فانتازي.. ارتفاع سعر ثنائي ليفربول

كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الإثنين ارتفاع سعر ثنائي ليفربول، لويس دياز وجاكبو، حيث وتتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الإثنين30 ديسمبر، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

أليكس إيوبي (فولهام) 5.9 مليون جنيه إسترليني

لويس دياز (ليفربول) 7.6 مليون جنيه إسترليني

كودي جاكبو (ليفربول) 7.3 مليون جنيه إسترليني

ألكسندر إيساك (نيوكاسل) 9.2 مليون جنيه إسترليني

جاكوب ميرفي (نيوكاسل) 5.1 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

جون دوران (أستون فيلا) 5.8 مليون جنيه إسترليني

إيفانيلسون (بورنموث) 5.9 مليون جنيه إسترليني

مات تيرنر (كريستال بالاس) 3.9 مليون جنيه إسترليني

إميل سميث رو (فولهام) 5.3 مليون جنيه إسترليني

كاورو ميتوما (برايتون) 6.4 مليون جنيه إسترليني

جيمي فاردي (ليستر) 5.5 مليون جنيه إسترليني

برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) 8.3 مليون جنيه إسترليني

أندريه أونانا (مانشستر يونايتد) 5.1 مليون جنيه إسترليني

ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) 6.6 مليون جنيه إسترليني

شون لونجستاف (نيوكاسل) 4.6 مليون جنيه إسترليني

يورجن ستراند لارسن (ولفرهامبتون) 5.5 مليون جنيه إسترليني