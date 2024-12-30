نوتنجهام يصعد لوصافة مؤقتة للدوري الإنجليزي .. ما السر؟

كتب_ محمد عبدالهادي:

بعد سنوات من المعاناة والابتعاد عن الأضواء، عاد فريق نوتنجهام فورست هذا الموسم ليبهر الجميع، بعدما كان يكافح للبقاء في الدوري الإنجليزي أصبح اليوم ينافس بقوة على المراكز المتقدمة.

وهناك عدة عوامل ساهمت في تحول فريق نوتنجهام فورست من معاناة الموسم الماضي إلى احتلاله المركز الثاني مؤقتًا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم نبرزها في السطور التالية:

1. تأثير نونو سانتو: القيادة الحكيمة

المدرب البرتغالي نونو سانتو لعب دورًا محوريًا في تحويل الفريق، بعد أن تولى تدريبه في 2022، بدأ في إعادة بناء الفريق بأسلوب لعب منظّم واستراتيجيات دفاعية قوية، وهو ما أعطى الفريق ثقة أكبر.

2. استقرار التشكيلة وعودة اللاعبين الأساسيين

أحد الأسباب المهمة هو استقرار التشكيلة الأساسية بعد التعاقدات التي أضافت عمقًا للفريق، بجانب عودة اللاعبين المصابين مثل كريس وود ونيكولاس ساعدت على تقوية الفريق.

3. تعزيز خط الهجوم: التعاقدات الناجحة

التعاقد مع لاعبين هجوميّين مميزين مثل البرتغالي جوتا سيلفا، وريان ياتس، ولاعب خط الوسط المهاجم إليوت أندرسون، والظهير إيريك موريرا، وحارس المرمى كارلوس ميجيل والمدافع نيكولا ميلينكوفيتش.

كل هذه التعاقدات جلبت للفريق خيارات هجومية أكثر، ما ساعده على تسجيل أهداف أكثر وتحقيق نتائج جيدة.

وكان الفريق على أعتاب ضم الجناح المصري عمر مرموش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، ولكن تعثرت الصفقة في الرتوش الأخيرة لعدم الاتفاق على المقابل المادي.

4. تحسين الأداء الدفاعي

نوتنجهام فورست كان يعاني من ضعف في الدفاع الموسم الماضي، لكن هذا الموسم تحسّن الدفاع بشكل كبير، حيث أصبح الفريق أصعب في اختراقه، ذلك بسبب العمل المستمر على التحسين التكتيكي تحت قيادة نونو سانتو.

5. الروح الجماعية

نوتنجهام فورست أصبح فريقًا أكثر تناسقًا وتعاونًا، مع روح جماعية واضحة بين اللاعبين على أرض الملعب، هذا ساعد الفريق على تحقيق نتائج إيجابية أمام الأندية الكبرى.

نوتنجهام ما بين الموسم الماضي والحالي

في الموسم الماضي 23/2024، أنهى فريق نوتنجهام ترتيبه بالدوري الإنجليزي في المركز الـ17 برصيد 32 نقطة فقط.

نوتنجهام في الموسم الحالي 24/2025، يحتل وصافة البريميرليج بعد خوض 19 مباراة فقط، ونجح في حصد 37 نقطة.

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