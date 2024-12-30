أبرز هدافي 2024.. أرقام قياسية وصعود أسماء جديدة في عالم كرة القدم

كتب_ محمد عبدالهادي:

شهد عام 2024 منافسة شرسة بين أبرز نجوم كرة القدم العالمية، حيث تألق العديد من اللاعبين في مختلف الدوريات الأوروبية، محققين أرقاماً قياسية وأداءً لافتاً.

وبينما استمر النجوم الكبار مثل هاري كين، روبرت ليفاندوفسكي، وإيرلينج هالاند في خطف الأضواء، برزت أسماء جديدة كسرت التوقعات، مثل فيكتور جيوكيريس الذي تصدر المشهد برصيد تهديفي مذهل.

في هذه السطور نسلط الضوء على قائمة هدافي العام كالتالي:

شهد عام 2024 بروز السويدي فيكتور طيوكيريس، مهاجم سبورتنج لشبونة، كأحد أبرز نجوم كرة القدم الأوروبية، حيث تفوق على أسماء لامعة مثل إيرلينج هالاند وهاري كين وكيليان مبابي وروبرت ليفاندوفسكي.

جيوكيريس تصدر قائمة هدافي الدوري البرتغالي والدوريات الأوروبية الكبرى برصيد مذهل بلغ 36 هدفاً، ليضع بصمته كأحد أفضل المهاجمين في العالم هذا العام.

في المركز الثاني، جاء النجم الإنجليزي هاري كين، لاعب بايرن ميونخ، الذي أظهر مستوى استثنائياً بتسجيله 29 هدفاً.

أما المركز الثالث، فكان من نصيب البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، الذي استمر في تقديم عروضه الرائعة مسجلاً 27 هدفاً هذا الموسم.

إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، لم يكن في أفضل حالاته هذا العام، لكنه تمكن من تسجيل 26 هدفاً، ما وضعه في المركز الرابع.

وشارك هذا المركز المميز مع هالاند لاعب تشيلسي الشاب كول بالمر، الذي أثبت أنه من المواهب الصاعدة بقوة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

النرويجي ألكسندر سورلوث، مهاجم أتلتيكو مدريد، أظهر تألقاً لافتاً في الدوري الإسباني وسجل 25 هدفاً، ليؤكد وجوده ضمن قائمة أفضل هدافي العام.

أما الكندي جوناثان ديفيد، لاعب ليل والمرشح للانتقال إلى برشلونة، فقد حقق إنجازاً كبيراً بتسجيله 24 هدفاً هذا الموسم.

النجم المصري محمد صلاح واصل كتابة التاريخ مع ليفربول، مسجلاً 22 هدفاً هذا العام، بواقع 17 هدفا بالدوري الإنجليزي، وهدفين بدوري الأبطال وهدف في كأس كاراباو.

أما الثنائي كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، فقد تقاسما صدارة هدافي ريال مدريد لهذا العام برصيد 19 هدفاً لكل منهما، مؤكدين مكانتهما كأحد أبرز نجوم "الميرنجي" وأهم المهاجمين في العالم.

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