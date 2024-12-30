نونو سانتو.. من معاناته في الدوري السعودي إلى وصافة مؤقتة للبريميرليج

كتب_ محمد عبدالهادي:

نونو سانتو، المدرب البرتغالي الذي عاش فترة مثيرة في عالم التدريب مع فريق اتحاد جدة السعودي، بعد ظهوره بمستوي كاسح في بداية مشواره، إلى تخبط وتراجع كاد أن يودي به إلى الهاوية، قبل أن يستعيد بريقه مرة أخرى في الدوري الإنجليزي مع نوتنجهام فورست.

نونو سانتو.. بداية صعبة في الدوري السعودي مع اتحاد جدة

في عام 2020، تولى نونو سانتو تدريب اتحاد جدة السعودي بعد تجربة سابقة له في الدوري الإنجليزي مع وولفرهامبتون، حيث أظهر مستوى جيداً.

ورغم البداية التاريخية في موسمه الأول، واجه المدرب البرتغالي تحديات كبيرة في الموسم الثاني له بالدوري السعودي، مما جعله يعاني من بعض التقييمات السلبية التي أثرت على صورته في تلك الفترة.

قاد نونو سانتو في بداية ولايته فريق الاتحاد لحصد لقب الدوري السعودي بعد غياب التتويج عن الألقاب منذ 2017، كما توج الاتحاد مع البرتغالي بلقب كأس السوبر السعودي.

وإجمالياً تولي نونو سانتو تدريب الاتحاد في 52 مباراة، تمكن من تحقيق الفوز في 33 لقاء، وخسر 7 مباريات فقط وتعادل في 12.

الانتقال إلى نوتنجهام فورست: بداية مرحلة جديدة

في خطوة مثالية، انتقل نونو سانتو إلى تدريب فريق نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي في عام 2022، و كان الفريق في حاجة إلى إعادة بناء بعد صعوده للدوري الممتاز، وكان التحدي أمام سانتو أكبر من أي وقت مضى.

رغم أن البداية كانت مليئة بالتحديات، إلا أن نونو سانتو بدأ في تحقيق النتائج الإيجابية، ومع مرور الوقت، أصبح الفريق من كبارة الأندية.

ونجح صاحب الـ 50 عامًا في قيادة نوتنجهام فورست إلى مراكز متقدمة، حتى وصل به إلى وصافة مؤقتة للدوري الإنجليزي في موسمنا الجاري 2023/2024، وهو إنجاز كبير خاصة في ظل المنافسة الشديدة مع أندية مثل ليفربول وتشيلسي وآرسنال والسيتي.

ويحتل فريق نوتنجهام المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 37 نقطة، بعدما خاض هذا الموسم 19 مباراة، نجح في تحقيق الفوز في 11 لقاء، وتعادل في 4 وخسر 4 مباريات.

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