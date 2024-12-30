جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يقام اليوم الإثنين 30 ديسمبر، العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، أبرزهم إقامة ثلاث مواجهات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلاقي الأهلي نظيره إنبي في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، بينما يواجه مانشستر يونايتد منافسه نيوكاسل يونايتد.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي

إبسويتش تاون ضد تشيلسي..9:45 مساء..بي إن سبورت 2

استون فيلا ضد برايتون..9:45 مساء.. بي إن سبورت 3

مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد..10 مساء.. بي إن سبورت 1

جدول مباريات الدوري الإيطالي

كومو ضد ليتشي..7:30 مساء.. AD Sports Premium 1

بولونيا ضد هيلاس فيرونا..9:45 مساء.. AD Sports Premium 1

جدول مباريات الدوري المصري

الجونة ضد بيراميدز..5 مساء..أون تايم سبورت 2

إنبي ضد الاهلي..5 مساء..أون تايم سبورت 1

زد ضد بتروجيت..8 مساء ..أون تايم سبورت 1

فاركو ضد سموحة..8 مساء..أون تايم سبورت 2