ميلان يتعادل مع روما في الدوري الايطالي

انتهت مباراة إي سي ميلان وروما التي أقيمت اليوم الأحد 29 ديسمبر ، ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر من الدوري الايطالي.

وحسم التعادل الإيجابي مباراة إي سي ميلان وروما 1-1 على ملعب جوزيبي مياتزا.

سجل هدف الميلان: تياني ريندرز في الدقيقة 16

سجل هدف روما: باولو ديبالا في الدقيقة 23

حالة طرد للاعب الميلان باولو فونسيكا في الدقيقة 44

وبهذا التعادل احتل فريق إي سي ميلان المركز الثامن برصيد 27 نقطة، بينما احتل روما المركز العاشر بـ 20 نقطة.

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