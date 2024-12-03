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للمرة الثانية على التوالي.. سام مرسي يكسر قواعد الدوري الإنجليزي (صور)

11:53 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
  • عرض 11 صورة
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    سام مرسي (1)
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    سام مرسي (3)
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    سام مرسي ضد ليستر سيتي
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    سام مرسي لاعب إيبسويتش تاون
  • عرض 11 صورة
    سام مرسي لاعب إيبسويتش تاون
  • عرض 11 صورة
    سام مرسي لاعب إيبسويتش تاون1
  • عرض 11 صورة
    سام مرسي من مباراة إيبسويتش تاون ونوتنجهام (1)
  • عرض 11 صورة
    سام مرسي من مباراة إيبسويتش تاون ونوتنجهام (2)
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    سام مرسي من مباراة نوتنجاهم
  • عرض 11 صورة
    سام مرسي (3)
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كتب - محمد القرش:

كرر اللاعب المصري، سام مرسي، ما فعله في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، وكسر قواعد رابطة البريميرليج.

ورفض اللاعب المصري ارتداء شارة "المثلية" في مباراة إبسويتش ونوتنجهام فورست التي أقيمت يوم السبت الماضي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي.

وقرر سام مرسي تكرار ما فعله، ورفض ارتداء شارة دعم المثلية الجنسية، والتمسك بمبادئه، عندما واجه كريستال بالاس اليوم الثلاثاء، في الجولة 14 من الدوري الممتاز.

وكان قد أعلن الرسمي للدوري الإنجليزي، دعم "المثليين" في جميع المباريات التي تقام في الفترة ما بين 29 نوفمبر و5 ديسمبر.

وقال نادي إيبسويتش في تصريحات عبر صحيفة "ميرور" البريطانية" أمس: "قرار سام مرسي بعدم ارتداء شارة القيادة التي تحمل قوس قزح يرجع لأسباب دينية".

وأضاف: "النادي ملتزم بأن يكون شاملا يرحب بالجميع، وفي الوقت نفسه نحترم قرار قائدنا سام مرسي الذي اختار عدم ارتداء الشارة لمعتقداته الدينية".

وكان قد قال سام مرسي في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي": "عدم ارتدائي شارة دعم المثلية، هو قرار شخصي، والنادي لم يتحدث معي في هذا الأمر ولم يتم الضغط عليا كما يظن البعض".

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سام مرسي الدوري الإنجليزي ipswich town vs crystal palace إيبسويتش تاون وكريستال بالاس شارة دعم المثلية
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