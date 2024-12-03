لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

مايوركا

1 5
20:00

برشلونة

دوري أبطال آسيا للنخبة

باختاكور

1 1
16:00

العين

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

3 0
20:00

الغرافة

كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ

0 0
21:45

باير ليفركوزن

جميع المباريات

إعلان

برشلونة يستعيد الانتصارات بخماسية في مرمى ريال مايوركا بالدوري الإسباني

10:16 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    لامين يامال نجم برشلونة الإسباني
  • عرض 4 صورة
    هانز فليك
  • عرض 4 صورة
    هانز فليك
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة برشلونة وريال مايوركا التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني.

وفاز برشلونة على نظيره ريال مايوركا بخماسية مقابل هدف على ملعب استاد إيبيروستار.

سجل هدف برشلونة الأول، فيران توريس في الدقيقة 12.

سجل هدف ريال مايوركا، فيدات موريكي في الدقيقة 43.

سجل هدف برشلونة الثاني، رافينيا في الدقيقة 56.

سجل هدف برشلونة الثالث، رافينيا في الدقيقة 74.

سجل هدف برشلونة الرابع، دي يونج في الدقيقة 79.

سجل هدف برشلونة الخامس، باو فيكتور في الدقيقة 89.

وعزز برشلونة صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الوصيف ريال مدريد.

mallorca vs barcelona برشلونة ريال مايوركا الدوري الإسباني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان