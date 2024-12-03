برشلونة يستعيد الانتصارات بخماسية في مرمى ريال مايوركا بالدوري الإسباني

أرقام مميزة لـ سام مرسي مع إيبسويتش تاون قبل مواجهة كريستال بالاس

كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة برشلونة وريال مايوركا التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني.

وفاز برشلونة على نظيره ريال مايوركا بخماسية مقابل هدف على ملعب استاد إيبيروستار.

سجل هدف برشلونة الأول، فيران توريس في الدقيقة 12.

سجل هدف ريال مايوركا، فيدات موريكي في الدقيقة 43.

سجل هدف برشلونة الثاني، رافينيا في الدقيقة 56.

سجل هدف برشلونة الثالث، رافينيا في الدقيقة 74.

سجل هدف برشلونة الرابع، دي يونج في الدقيقة 79.

سجل هدف برشلونة الخامس، باو فيكتور في الدقيقة 89.

وعزز برشلونة صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الوصيف ريال مدريد.