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أرقام مميزة لـ سام مرسي مع إيبسويتش تاون قبل مواجهة كريستال بالاس

10:10 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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    سام مرسي لاعب إيبسويتش تاون1
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    سام مرسي ضد كافاني في كأس العالم 2018 (2)
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    المصري سام مرسي
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    سام مرسي (2)
  • عرض 16 صورة
    سام مرسي من مباراة ساوثهامبتون (2)
  • عرض 16 صورة
    شانيل زوجه سام مرسي
  • عرض 16 صورة
    سام مرسي وزوجته وابنته
  • عرض 16 صورة
    سام مرسي وزوجته وابنته
  • عرض 16 صورة
    حفل زفاف سام مرسي 1
  • عرض 16 صورة
    سام مرسي يحتفل بزفافه
  • عرض 16 صورة
    حفل زفاف سام مرسي
  • عرض 16 صورة
    سام مرسي يحتفل بحفل زفافه
  • عرض 16 صورة
    سام مرسي من حفل زفافه
  • عرض 16 صورة
    سام مرسي
  • عرض 16 صورة
    سام مرسي لاعب أبسوشيتدبرس
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انطلقت منذ قليل، مباراة إيبسويتش تاون ضد كريستال بالاس، ipswich town vs crystal palace،
في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

ويشارك سام مرسي في المباراة بشكل أساسي.

لعب سام مرسي مع إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي 13 مباراة، أحرز هدفا وصنع آخر، ولم يغب عن أي مباراة مع الفريق حتى الآن.

ويقع إيبسويتش تاون في المركز الثامن عشر قبل انطلاق مباراة اليوم، وذلك برصيد 10 نقاط.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025

ليفربول- 34 نقطة

آرسنال- 25 نقطة

تشيلسي-25 نقطة

برايتون-23 نقطة

مان سيتي-23 نقطة

نوتنجهام فورست-22 نقطة

توتنهام-20 نقطة

برينتفورد-20 نقطة

مان يونايتد-19نقطة

فولهام-19 نقطة

نيوكاسل يونايتد-19 نقطة

أستون فيلا-19 نقطة

بورنموث-18 نقطة

وست هام- 15 نقطة

إيفرتون-11 نقطة

كريستال بالاس- 10 نقاط

ليستر سيتي- 10 نقاط

إيبسويتش تاون- 10 نقاط

وولفرهامبتون-9 نقاط

ساوثهامبتون- 5 نقاط

ipswich town vs crystal palace إيبسويتش تاون ضد كريستال بالاس سام مرسي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز إحصائيات سام مرسي
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