انطلقت منذ قليل، مباراة إيبسويتش تاون ضد كريستال بالاس، ipswich town vs crystal palace،

في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

ويشارك سام مرسي في المباراة بشكل أساسي.

لعب سام مرسي مع إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي 13 مباراة، أحرز هدفا وصنع آخر، ولم يغب عن أي مباراة مع الفريق حتى الآن.

ويقع إيبسويتش تاون في المركز الثامن عشر قبل انطلاق مباراة اليوم، وذلك برصيد 10 نقاط.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025

ليفربول- 34 نقطة

آرسنال- 25 نقطة

تشيلسي-25 نقطة

برايتون-23 نقطة

مان سيتي-23 نقطة

نوتنجهام فورست-22 نقطة

توتنهام-20 نقطة

برينتفورد-20 نقطة

مان يونايتد-19نقطة

فولهام-19 نقطة

نيوكاسل يونايتد-19 نقطة

أستون فيلا-19 نقطة

بورنموث-18 نقطة

وست هام- 15 نقطة

إيفرتون-11 نقطة

كريستال بالاس- 10 نقاط

ليستر سيتي- 10 نقاط

إيبسويتش تاون- 10 نقاط

وولفرهامبتون-9 نقاط

ساوثهامبتون- 5 نقاط