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منافس سام مرسي.. لاعب آخر ينجو من العقوبة بسبب شارة المثليين

09:15 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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    مارك جوهي يكتب على شارة المثليين
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    سام مرسي يرفض ارتداء شارة المثليين
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    مارك جوهي لاعب كريستال بالاس من مباراة إيبسويتش تاون
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كتبت-هند عواد:

نجا مارك جوهي لاعب كريستال بالاس من عقوبة كانت قد توقع عليه من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بسبب شارة المثليين.

وكتب مارك جورهي على شارة القيادة في المباراة السابقة ضد إيبسويتش تاون: "أنا أحب يسوع"، وكانت شارة القيادة في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، تحمل دعم للمثليين الجنسيين.

وذكرت صحيفة "صن"، أن مارك جوهي تلقى تحذيرا من لجنة الانضباط في الاتحاد الإنجليزي، بعدم تكرار هذه الأفعال، كما أبلغته وناديه، بأن ظهور أي رسالة دينية على الملابس أو الأحذية أو أي معدات أخرى، بما في ذلك شارة القيادة، محظور.

يذكر أن المحترف المصري سام مرسي لاعب إيبسويتش تاون، رفض ارتداء شارة قيادة المثليين، في نفس المباراة، وأصدر نادي بيانا رسميا، يدعم فيه قراره لاعتقادته الرسمية.

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مارك جوهي كريستال بالاس الاتحاد الإنجليزي المثليين سام مرسي
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