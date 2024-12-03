كتبت-هند عواد:

رفض المحترف المصري سام مرسي قائد إيبسويتش تاون، ارتداء شارة مخصصة لدعم المثليين، في المباراة السابقة ضد نوتنجهام فورست، في الجولة الـ13 بالدوري الإنجليزي.

وأثار سام مرسي جدلا واسعا، بعد رفض ارتداء الشارة، إذ أنه القائد الوحيد في الدوري الإنجليزي الذي رفض الأمر وارتدى شارة القيادة العادية، بدلا منها، ويخصص الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم من 29 نوفمبر لـ5 ديسمبر، لدعم المثليين، فيما يعني أن الجولة المقبلة ستتضمن الأمر ذاته.

ولم يكن سام مرسي الوحيد الذي رفض ارتداء شارة المثليين، ففي ديسمبر 2023، رفض البوسني أحمدهودزيتش لاعب شيفيلد يونايتد، ارتداء شارة المثليين، خلال مواجهة ليفربول، بعدما كلف بارتداء شارة القيادة في ظل غياب جون إيجان وكريس باشام، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية.

وذكرت الصحيفة، أن أحمدهودزيتش رفض ارتداء شارة دعم المثليين وارتدى شارة القيادة بدلا منها، ليصبح أول لاعب في الدوري الإنجليزي، يرفض ارتداء شارة المثليين، طوال الـ7 سنوات، عندما تم تطبيق قرار لدعم المثليين.

ومن الدوري الإنجليزي للفرنسي، ففي 2022 أحدث نجم المنتخب السنغالي ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي إدريسا جاي، ضجة كبيرة في وسائل الإعلام الغربية، بعدما غاب عن مباراة فريقه ضد مونبلييه، لرفضه ارتداء قميص يحمل علم ألوان المثلية الجنسية، وفقا لصحيفة "بي بي سي".

ورفض المصري مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي هو الآخر، ارتداء قميص يدعم المثليين، وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إلى أن اللاعب بقي في الفندق ولم يذهب إلى مباراة تولوز، في أولى مباريات مدربه الجديد بيير أريستوي، لرفض دعم المثليين.

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