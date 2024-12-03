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توريس بدلا من ليفاندوفسكي.. تشكيل برشلونة لمواجهة ريال مايوركا في الدوري الإسباني

07:57 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024

ريال مدريد ضد برشلونة (1)

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أعلن الجهاز الفني لنادي برشلونة بقيادة الألماني، هانز فليك، التشكيل الرسمي لمواجهة ريال مايوركا، في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل تواجد الإسباني فيران توريس في مركز المهاجم بدلا من البولندي ليفاندوفسكي.

تشكيل برشلونة لمواجهة ريال مايوركا

حراسة المرمى: بينيا.

الدفاع: كوندي - باو كوبارسي - مارتينيز - أليكس بالدي.

الوسط: بيدري - كاسادو - داني أولمو.

الهجوم: لامين يامال - فيران توريس - رافينيا.

ويحتل البارسا صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة من 15 مباراة، وبفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد الذي خاض 14 مباراة.

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