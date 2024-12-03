أمام باختاكور.. العين الإماراتي يواصل سلسلة "اللا فوز" في دوري أبطال آسيا
كتب - محمد القرش:
انتهت مباراة العين الإماراتي وباختاكور الأوزبكستاني التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا.
وتعادل العين مع نظيره باختاكور بنتيجة 1-1، حيث سجل سفيان رحيمي هدف الفريق الوحيد على ملعب ماجمواسي.
وبهذا، واصل العين الإماراتي سلسلة المباريات السلبية و"اللا فوز" في دوري أبطال آسيا للنخبة.
وخاض الفريق الإماراتي 6 مباريات في دوري أبطال آسيا حتى الآن، لم يستطع الفوز في أي لقاء وحصد نقطتين فقط من تعادلين.
ترتيب دوري أبطال آسيا - منطقة الغرب
1. الأهلي - 16 نقطة
2. الهلال - 13 نقطة
3. النصر - 13 نقطة
4. السد - 12 نقطة
5. الوصل - 11 نقطة
6. بيرسبوليس - 6 نقاط
7. الريان - 5 نقاط
8. استقلال - 5 نقاط
9. باختاكور - 4 نقاط
10. الغرافة - 4 نقاط
11. العين - نقطتين
12. الشرطة - نقطتين
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