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أمام باختاكور.. العين الإماراتي يواصل سلسلة "اللا فوز" في دوري أبطال آسيا

07:12 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024

باختاكور ضد العين

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كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة العين الإماراتي وباختاكور الأوزبكستاني التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا.

وتعادل العين مع نظيره باختاكور بنتيجة 1-1، حيث سجل سفيان رحيمي هدف الفريق الوحيد على ملعب ماجمواسي.

وبهذا، واصل العين الإماراتي سلسلة المباريات السلبية و"اللا فوز" في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وخاض الفريق الإماراتي 6 مباريات في دوري أبطال آسيا حتى الآن، لم يستطع الفوز في أي لقاء وحصد نقطتين فقط من تعادلين.

ترتيب دوري أبطال آسيا - منطقة الغرب

1. الأهلي - 16 نقطة

2. الهلال - 13 نقطة

3. النصر - 13 نقطة

4. السد - 12 نقطة

5. الوصل - 11 نقطة

6. بيرسبوليس - 6 نقاط

7. الريان - 5 نقاط

8. استقلال - 5 نقاط

9. باختاكور - 4 نقاط

10. الغرافة - 4 نقاط

11. العين - نقطتين

12. الشرطة - نقطتين

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