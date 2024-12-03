استثناء لقارة أوروبا.. فيفا يعلن تفاصيل مراسم قرعة كأس العالم للأندية

كتب - محمد القرش:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تفاصيل مراسم قرعة كأس العالم للأندية 2025، المقامة في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الفيفا إن الأندية الـ 32 المتأهلة إلى كأس العالم للأندية، سيتم توزيعها على أربعة أوعية تضم كل منها ثمانية فرق.

ويتكون الوعاء 1 من أعلى أربعة فرق تصنيفًا من أوروبا إلى جانب أعلى أربعة فرق تصنيفًا من أمريكا الجنوبية، بينما يتكون الوعاء 2 من الفرق الثمانية المتبقية من أوروبا.

ويتكون الوعاء 3 من أعلى فريقين تصنيفًا من آسيا وأفريقيا ومنطقة أمريكا الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، إلى جانب الناديين المتبقيين من أمريكا الجنوبية.

وسيتكون الوعاء 4 من الفريقين المتبقيين من آسيا وأفريقيا ومنطقة أمريكا الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، إلى جانب ممثل أوقيانوسيا والفريق الذي يمثل الدولة المضيفة "إنتر ميامي".

تصنيف أندية كأس العالم للأندية 2025

الوعاء 1: مانشستر سيتي (إنجلترا)، ريال مدريد (إسبانيا)، بايرن ميونخ (ألمانيا)، باريس سان جيرمان (فرنسا)، فلامينجو (البرازيل)، بالميراس (البرازيل)، ريفر بليت (الأرجنتين). نادي فلومينينسي (البرازيل).

الوعاء 2: تشيلسي (إنجلترا)، بوروسيا دورتموند (ألمانيا)، إنتر ميلان (إيطاليا)، بورتو (البرتغال)، أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، بنفيكا (البرتغال)، يوفنتوس (إيطاليا)، سالزبورج ( النمسا).

الوعاء 3: الهلال (السعودية)، أولسان (كوريا الجنوبية)، الأهلي (مصر)، الوداد (المغرب)، مونتيري (المكسيك)، ليون (المكسيك)، بوكا جونيورز (الأرجنتين)، بوتافوجو (البرازيل).

الوعاء 4: أوراوا (اليابان)، العين (الإمارات العربية المتحدة)، الترجي (تونس)، صنداونز (جنوب إفريقيا)، باتشوكا (المكسيك)، سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة الأمريكية)، أوكلاند سيتي (نيوزيلندا)، نادي إنتر ميامي (الولايات المتحدة الأمريكية).

وسيتم تطبيق العديد من القيود خلال القرعة، بما في ذلك المبدأ العام الذي ينص على أنه لا يمكن لأي مجموعة أن تضم أكثر من فريق واحد من نفس الاتحاد القاري، وينطبق هذا على جميع الاتحادات القارية باستثناء الاتحاد الأوروبي (أوروبا)، الذي يمثله 12 ناديًا في البطولة.

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