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لقاء يجمع بين الأب ونجله في كأس الاتحاد الإنجليزي.. ما القصة؟

06:47 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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    أشلي يونج ونجله تايلر
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    أشلي يونج
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كتبت-هند عواد:

يمكن أن يتنافس أب ونجله في مباراة في كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك بعدما أسفرت قرعة الدور الثالث للمسابقة، عن لقاء يجمع بين إيفرتون وبيتربورو يونايتد.
وسيكون هذا اللقاء ذات طابع خاص لأشلي يونج صاحب الـ39 عاما لاعب نادي إيفرتون، إذ أنه يواجه نجله تايلر صاحب الـ18 عاما والذي يلعب ضمن صفوف بيتربورو يونايتد.
وكتب أشلي عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس"، بعد انتهاء القرعة: "واو، قد تحقق الأحلام".

أشلي يونج كأس الاتحاد الإنجليزي إيفرتون بيتربورو يونايتد
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