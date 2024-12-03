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"أرسل الكشافين".. اهتمام إنجليزي جديد بضم عمر مرموش

06:39 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024

عمر مرموش

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كتبت-هند عواد:

أرسل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، كشافين لمتابعة المحترف المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزي، أن مانشستر يونايتد أرسل الكشافين لمتابعة مرمرموش، في مباراة ميتلاند الدنماركي في الدوري الأوروبي.

وأضافت الصحيفة، أن مانشستر يونايتد يراقب المصري عمر مرموش لمعرفة موقفه وإمكانية ضمه، خلال الفترة المقبلة.

وتشير التقارير إلى أن هناك العديد من الأندية ترغب في ضم عمر مرموش، مثل ليفربول وأرسنال وبرشلونة وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان.

ولعب عمر مرموش 19 مباراة مع فرانكفورت حتى الآن، سجل خلالها 17 هدفا وصنع 11 هدفا.

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اهتمام إنجليزي بضم عمر مرموش مانشستر يونايتد الإنجليزي عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت كشافين لمتابعة عمر مرموش
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