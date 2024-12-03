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"الوحيد بين 19 قائدا".. سام مرسي قد يواجه العقوبة بسبب شارة المثليين

06:18 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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    سام مرسي لاعب إيبسويتش تاون
  • عرض 3 صورة
    سام مرسي لاعب إيبسويتش تاون
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كتبت-هند عواد:

يمكن أن يواجه المحترف المصري سام مرسي لاعب إيبسويتش تاون، عقوبة من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بسبب رفضه ارتداء شعار المثليين في الجولة الماضية بالدوري.

ورفض سام مرسي قائد إيبسويتش تاون، ارتداء شارة المثليين، في مباراة فريقه الماضية ضد نوتنجهام فورست يوم السبت الماضي.

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ترك الباب مفتوحا لمعاقبة سام مرسي، بعد أن رفض قائد إيبسويتش ارتداء شارة المثليين.

وأفادت ميرور أنها تواصلت مع الاتحاد الإنجليزي، لمعرفة موقفه من قرار سام مرسي، إلا أنه رفض التعليق على ما حدث، لكنه أيضا لم ينف أن اللاعب قد يتعرض للعقوبة.

وأضافت الصحيفة، أن رفض مرسي ارتداء شارة المثليين، جاء لأسباب دينية، كما أنه القائد الوحيد من بين 19 قائدًا في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي لم يرتدي شارة المثليين في الأسبوع الماضي.

ودافع نادي إيبسويتش، عن مرسي بسبب قراره برفض ارتداء شارة المثليين لأسباب دينية، وقال متحدث باسم النادي لصحيفة ميرور فوتبول: "يلتزم نادي إيبسويتش تاون لكرة القدم بأن يكون نادٍ شامل يرحب بالجميع".

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سام مرسي إيبسويتش تاون الاتحاد الإنجليزي
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