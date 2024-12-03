رد حاسم من ناصر الخليفي على مفاوضات باريس سان جيرمان مع محمد صلاح

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"لن تحبوا إجابتي".. مدرب ليفربول سلوت يرد على مستقبل صلاح مع الفريق

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف رئيس مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ناصر الخليفي، حقيقة ما يتردد عن دخولهم في مفاوضات للتعاقد مع النجم المصري بصفوف ليفربول محمد صلاح.

وقال الخليفي في تصريحات أوردتها عن شبكة سكاي ألمانيا اليوم الثلاثاء:"لا ما يتردد ليس صحيح ولكنه لاعب مذهل ونعلم أن كل الأندية تريد ضمه".

وأضاف رئيس مجلس إدارة نادي باريس:"لم نستهدف في أي فترة انتقالات ضم محمد صلاح هذه شائعات والأمر ليس صحيحًا".

عقد صلاح صاحب الـ 32 عاماً ينتهي مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري 2024/25؛ إذ يحق له التوقيع لأي نادِ في شهر يناير المقبل.

وشارك صلاح خلال الموسم الجاري مع ليفربول في 20 مباراة سجل خلالها 13 هدفًا وصنع 11 لزملائه.

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