رحيمي يقود هجوم العين الإماراتي في مواجهة باختاكور الأوزبكي بدوري أبطال آسيا

"نحن بعيدون".. محمد صلاح يتحدث عن تجديد عقده والفوز بالكرة الذهبية

نونو سانتو.. من معاناته في الدوري السعودي إلى وصافة مؤقتة للبريميرليج

كتب- محمد خيري:

أعلن ليوناردو جارديم، المدير الفني لفريق العين الإماراتي ، تشكيل فريقه لمواجهة باختاكور الأوزبكي، pakhtakor vs al ain،

في اللقاء المقرر إقامته فى الرابعة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

وجاء تشكيل العين كالتالي:

في حراسة المرمى: خالد عيسى.

في خط الدفاع: إيمريك، كوامي أوتون، فابيو كاردوسو، بدر الأحبابي.

في خط الوسط: يحيى نادر، بارك يونج، كاكو.

في خط الهجوم: محمد عباس، سفيان رحيمي، لابا كودجو.

ويحتل نادي العين المركز 12 والأخير في ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، جمعها من تعادل و4 هزائم وسجل 9 أهداف وتلقى 17 هدفا.

اقرأ أيضا:

إيقاف لاعب بيراميدز 6 أشهر وجوميز وإمام عاشور.. قرارات نارية من لجنة الانضباط

تأجل بسبب العميد.. أول 10 صور من حفل زفاف محمد ربيعة لاعب منتخب مصر وسموحة