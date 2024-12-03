رحيمي يقود هجوم العين الإماراتي في مواجهة باختاكور الأوزبكي بدوري أبطال آسيا
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كتب- محمد خيري:
أعلن ليوناردو جارديم، المدير الفني لفريق العين الإماراتي ، تشكيل فريقه لمواجهة باختاكور الأوزبكي، pakhtakor vs al ain،
في اللقاء المقرر إقامته فى الرابعة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.
وجاء تشكيل العين كالتالي:
في حراسة المرمى: خالد عيسى.
في خط الدفاع: إيمريك، كوامي أوتون، فابيو كاردوسو، بدر الأحبابي.
في خط الوسط: يحيى نادر، بارك يونج، كاكو.
في خط الهجوم: محمد عباس، سفيان رحيمي، لابا كودجو.
ويحتل نادي العين المركز 12 والأخير في ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، جمعها من تعادل و4 هزائم وسجل 9 أهداف وتلقى 17 هدفا.
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