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رحيمي يقود هجوم العين الإماراتي في مواجهة باختاكور الأوزبكي بدوري أبطال آسيا

04:26 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    وصول بعثة العين الإماراتي لمواجهة الأهلي
  • عرض 12 صورة
    وصول بعثة العين الإماراتي لمواجهة الأهلي
  • عرض 12 صورة
    وصول بعثة العين الإماراتي لمواجهة الأهلي
  • عرض 12 صورة
    وصول بعثة العين الإماراتي لمواجهة الأهلي
  • عرض 12 صورة
    وصول بعثة العين الإماراتي لمواجهة الأهلي
  • عرض 12 صورة
    وصول بعثة العين الإماراتي لمواجهة الأهلي
  • عرض 12 صورة
    وصول بعثة العين الإماراتي لمواجهة الأهلي
  • عرض 12 صورة
    وصول بعثة العين الإماراتي لمواجهة الأهلي
  • عرض 12 صورة
    وصول بعثة العين الإماراتي لمواجهة الأهلي
  • عرض 12 صورة
    وصول بعثة العين الإماراتي لمواجهة الأهلي
  • عرض 12 صورة
    وصول بعثة العين الإماراتي لمواجهة الأهلي
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كتب- محمد خيري:

أعلن ليوناردو جارديم، المدير الفني لفريق العين الإماراتي ، تشكيل فريقه لمواجهة باختاكور الأوزبكي، pakhtakor vs al ain،
في اللقاء المقرر إقامته فى الرابعة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

وجاء تشكيل العين كالتالي:

في حراسة المرمى: خالد عيسى.

في خط الدفاع: إيمريك، كوامي أوتون، فابيو كاردوسو، بدر الأحبابي.

في خط الوسط: يحيى نادر، بارك يونج، كاكو.

في خط الهجوم: محمد عباس، سفيان رحيمي، لابا كودجو.

ويحتل نادي العين المركز 12 والأخير في ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، جمعها من تعادل و4 هزائم وسجل 9 أهداف وتلقى 17 هدفا.

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العين الإماراتي باختاكور الأوزبكي دوري أبطال آسيا تشكيل العين pakhtakor vs al ain
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