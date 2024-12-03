رحيمي يقود هجوم العين الإماراتي في مواجهة باختاكور الأوزبكي بدوري أبطال آسيا

"فوتوسشن رومانسي".. 5 صور من ظهور ميسي مع زوجته في إعلان أديداس

موعد مع التاريخ.. ماذا ينتظر الأهلي في بطولة كأس الإنتركونتيننتال؟

"لن تحبوا إجابتي".. مدرب ليفربول سلوت يرد على مستقبل صلاح مع الفريق

رد حاسم من ناصر الخليفي على مفاوضات باريس سان جيرمان مع محمد صلاح

كتب- محمد خيري:

أعلن ليوناردو جارديم، المدير الفني لفريق العين الإماراتي ، تشكيل فريقه لمواجهة باختاكور الأوزبكي، pakhtakor vs al ain،

في اللقاء المقرر إقامته فى الرابعة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

وجاء تشكيل العين كالتالي:

في حراسة المرمى: خالد عيسى.

في خط الدفاع: إيمريك، كوامي أوتون، فابيو كاردوسو، بدر الأحبابي.

في خط الوسط: يحيى نادر، بارك يونج، كاكو.

في خط الهجوم: محمد عباس، سفيان رحيمي، لابا كودجو.

ويحتل نادي العين المركز 12 والأخير في ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، جمعها من تعادل و4 هزائم وسجل 9 أهداف وتلقى 17 هدفا.

اقرأ أيضا:

إيقاف لاعب بيراميدز 6 أشهر وجوميز وإمام عاشور.. قرارات نارية من لجنة الانضباط

تأجل بسبب العميد.. أول 10 صور من حفل زفاف محمد ربيعة لاعب منتخب مصر وسموحة