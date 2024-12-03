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"لن تحبوا إجابتي".. مدرب ليفربول سلوت يرد على مستقبل صلاح مع الفريق

12:54 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ردّ المدير الفني الهولندي لفريق ليفربول، آرني سلوت، على مستقبل نجم ناديه محمد صلاح مع الريدز؟

وعلق سلوت، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نيوكاسل الذي عقد اليوم الثلاثاء على سؤال وّجه إليه عن مستقبل صلاح بقوله:"مجددًا هذا ليس المكان للمناسب للحديث عن الأمر، وأعلم أن الإجابة ستكون مملة لأنكم لا تحبونها ولكن ليس لدي إلا هذه الإجابة".

عقد صلاح صاحب الـ 32 عاماً ينتهي مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري 2024/25؛ إذ يحق له التوقيع لأي نادِ في شهر يناير المقبل.

وشارك صلاح خلال الموسم الجاري مع ليفربول في 20 مباراة سجل خلالها 13 هدفًا وصنع 11 لزملائه.

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محمد صلاح ليفربول آرني سلوت عقد محمد صلاح
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