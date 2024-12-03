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موعد مع التاريخ.. ماذا ينتظر الأهلي في بطولة كأس الإنتركونتيننتال؟

05:32 ص الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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    تتويج الأهلي بكأس الإنتركونتيننتال
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    تتويج الأهلي بكأس الإنتركونتيننتال 1
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    كأس الإنتركونتيننتال
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    الأهلي يفوز على العين (4)
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    الأهلي يفوز على العين (3)
  • عرض 15 صورة
    الأهلي يفوز على العين (2)
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    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة العين
  • عرض 15 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة العين
  • عرض 15 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة العين
  • عرض 15 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة العين
  • عرض 15 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة العين
  • عرض 15 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة العين
  • عرض 15 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة العين
  • عرض 15 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة العين
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كتب - محمد القرش:

يشهد شهر ديسمبر الجاري حدثا تاريخيا للنادي الأهلي، حيث يشارك في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

وتأهل النادي الأهلي إلى نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال، عقب الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة على استاد القاهرة الدولي.

وحصد المارد الأحمر لقب كأس "أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ"، حيث تُقام البطولة بنظام كأس ومسمى خاص لكل مباراة، ويُطلق على لقاء قبل النهائي "كأس التحدي".

وبهذا الفوز حصد النادي الأهلي 2 مليون دولار بعد التأهل إلى ما قبل نهائي بطولة إنتركونتيننتال بينما حصل العين على مليون دولار.

وفي نصف النهائي "كأس التحدي"، يواجه الأهلي الفائز من بوتافوجو البرازيلي وفريق باتشوكا، يوم السبت 14 ديسمبر 2024.

وحال فوز الأهلي يتأهل إلى المباراة النهائية لخوض مواجهة تاريخية مع ريال مدريد يوم 18 ديسمبر، وضمان 4 مليون دولار حال الخسارة في النهائي، و5 مليون دولار حال الفوز بالبطولة.

ويحصل النادي الأهلي على مبلغ 2 مليون يورو حال الخسارة في نصف النهائي، لتصبح مكاسبه من البطولة 4 مليون دولار وكأس "أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ".

كأس الإنتركونتيننتال الأهلي ريال مدريد بوتافوجو باتشوكا
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