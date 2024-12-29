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"الأفضل في العالم".. آرني سلوت يتغنى بمحمد صلاح

11:09 م الأحد 29 ديسمبر 2024
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح
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    أرني سلوت من مباراة ليفربول ونيوكاسل
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    محمد صلاح من مباراة ليستر سيتي
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    أرني سلوت 1 (1)
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    محمد صلاح
  • عرض 12 صورة
    أرني سلوت
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي
  • عرض 12 صورة
    أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح
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    أرني سلوت
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح
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كتب - محمد القرش:

تغنى مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، آرني سلوت، بمحمد صلاح بعدما ساهم في 3 أهداف بفوز الريدز على وست هام يونايتد بالدوري الإنجليزي.

وقال سلوت في تصريحات عبر شبكة "سكاي سبورتس": "صلاح أفضل لاعب في العالم؟، بالطبع إذا نظرت إلى أرقامه ستتأكد من ذلك، وأيضًا هناك لاعبين في دوريات أخرى يتمتعون بالكثير من الجودة".

وأضاف: "صلاح في قمة مستواه حاليا، وكان بإمكانه تسجيل المزيد من الأهداف اليوم، وأعجبت بمعدل عمله مع الفريق دون الكرة، ونأمل أن يظل على هذا المستوى دائما".

واختتم المدرب الهولندي: "لدينا العديد من التحديات خلال الفترة المقبلة، بدء من مواجهات مانشستر يونايتد المقبلة".

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