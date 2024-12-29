يوفنتوس يتعادل مع فيورنتينا في الدوري الإيطالي

انتهت مباراة يوفنتوس وفيورنتينا التي أقيمت اليوم 29 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي.

وحسم التعادل الإيجابي مباراة يوفنتوس وفيورنتينا 2-2 على ملعب اليانز الإيطالي.

سجل هدف يوفنتوس الاول: كيفرين تورام في الدقيقة 20

سجل هدف فيورنتينا الاول: مويس كين في الدقيقة 38

سجل هدف يوفنتوس الثاني: كيفرين تورام في الدقيقة 48

سجل هدف فيورنتينا الثاني: ريكاردو سوتيل في الدقيقة 87

وبهذا التعادل احتل فيورنتينا المركز الخامس برصيد 32 نقطة، بينما جاء فريق يوفنتوس في المركز السادس برصيد 32 نقطة.