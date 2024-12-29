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يوفنتوس يتعادل مع فيورنتينا في الدوري الإيطالي

10:45 م الأحد 29 ديسمبر 2024

يوفنتوس ضد فيورنتينا

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انتهت مباراة يوفنتوس وفيورنتينا التي أقيمت اليوم 29 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي.

وحسم التعادل الإيجابي مباراة يوفنتوس وفيورنتينا 2-2 على ملعب اليانز الإيطالي.

سجل هدف يوفنتوس الاول: كيفرين تورام في الدقيقة 20

سجل هدف فيورنتينا الاول: مويس كين في الدقيقة 38

سجل هدف يوفنتوس الثاني: كيفرين تورام في الدقيقة 48

سجل هدف فيورنتينا الثاني: ريكاردو سوتيل في الدقيقة 87

وبهذا التعادل احتل فيورنتينا المركز الخامس برصيد 32 نقطة، بينما جاء فريق يوفنتوس في المركز السادس برصيد 32 نقطة.

مباراة يوفنتوس وفيورنتينا الدوري الإيطالي ملعب اليانز الإيطالي يوفنتوس فيورنتينا
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