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"بعد تسجيل صلاح وهالاند".. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

10:31 م الأحد 29 ديسمبر 2024
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    محمد صلاح يهدي قميصه لنجم الزمالك الأسبق (4)
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    محمد صلاح يهدي قميصه لنجم الزمالك الأسبق (3)
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    محمد صلاح يهدي قميصه لنجم الزمالك الأسبق (2)
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    محمد صلاح من مباراة ليستر سيتي
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    محمد صلاح يحتفل بالكريسماس
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    محمد صلاح يحتفل بالكريسماس مع لاعبي ليفربول
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح
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    النجم المصري محمد صلاح
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح مع جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر نوفمبر
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    محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر نوفمبر
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح يحيي الجماهير بعد مباراة جيرونا
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    محمد صلاح لاعب ليفربول
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح يحيي الجماهير بعد مباراة جيرونا
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    محمد صلاح يحيي الجماهير بعد مباراة جيرونا
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كتب - يوسف محمد:

واصل النجم المصري محمد صلاح تربعه، على صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، بعد هدفه في مباراة وست هام يونايتد اليوم.

ونجح صلاح، في تسجيل هدف ليفربول الثالث في مباراة وست هام اليوم، في اللقاء الذي انتهى بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل.

ويحتل صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفاً، بفارق ثلاثة أهداف عن النرويجي إيرلينج هالاند لاعب مان سيتي، الذي سجل هدفاً في فوز فريقه على ليستر سيتي، بثنائية نظيفة.

وجاء جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، كالتالي:

1- محمد صلاح .. ليفربول.. 17 هدفًا.

2- إرلينج هالاند.. مانشستر سيتي.. 14 هدفًا.

3- كول بالمر.. تشيلسي.. 12 هدفًا.

4- ألكسندر إيزاك.. نيوكاسل يونايتد.. 11 هدفاً.

5- كريس وود.. نوتينجهام فورست.. 11 هدفاً.

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محمد صلاح إيرلنج هالاند الدوري الإنجليزي بريميرليج هداف الدوري الإنجليزي
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