"بعد تسجيل صلاح وهالاند".. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

كتب - يوسف محمد:

واصل النجم المصري محمد صلاح تربعه، على صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، بعد هدفه في مباراة وست هام يونايتد اليوم.

ونجح صلاح، في تسجيل هدف ليفربول الثالث في مباراة وست هام اليوم، في اللقاء الذي انتهى بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل.

ويحتل صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفاً، بفارق ثلاثة أهداف عن النرويجي إيرلينج هالاند لاعب مان سيتي، الذي سجل هدفاً في فوز فريقه على ليستر سيتي، بثنائية نظيفة.

وجاء جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، كالتالي:

1- محمد صلاح .. ليفربول.. 17 هدفًا.

2- إرلينج هالاند.. مانشستر سيتي.. 14 هدفًا.

3- كول بالمر.. تشيلسي.. 12 هدفًا.

4- ألكسندر إيزاك.. نيوكاسل يونايتد.. 11 هدفاً.

5- كريس وود.. نوتينجهام فورست.. 11 هدفاً.

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