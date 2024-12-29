كتب - محمد القرش:

علق لاعب ليفربول، محمد صلاح، على حقيقة أنباء تجديد عقده مع الريدز، وحصوله على الكرة الذهبية للموسم الجاري 2024/25.

وقال صلاح عبر شبكة "سكاي سبورتس" بعد الفوز على وست هام بخماسية: " نحن بعيدون عن ذلك الآن، لكن لا أريد قول شيء يجعل الإعلام يتحدث عنه".

وأضاف: "أنا أحاول الاستمتاع فقط، بالطبع محبط للفرص التي اضعتها ولكن الشيء الأهم هو فوز الفريق".

وعن الفوز بالكرة الذهبية، اختتم المصري: "الشيء الوحيد الذي في رأسي هو فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي، وأريد أن أكون جزء من ذلك".

يُذكر أن محمد صلاح سجل هدف وصنع اثنين في فوز ليفربول على وست هام يونايتد بخماسية دون رد، في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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