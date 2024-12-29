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هل يتوج بالكرة الذهبية؟.. صلاح يُعادل مساهمات صاحب جائزة الأفضل في العالم 2024

10:00 م الأحد 29 ديسمبر 2024
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح من مباراة ليستر سيتي
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح وفينيسيوس
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    محمد صلاح
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    لحظة تسديد صلاح ركلة الجزاء
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    محمد صلاح لاعب ليفربول
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    محمد صلاح ضد جيرونا (1)
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    احتفال محمد صلاح ضد نيوكاسل
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    محمد صلاح ضد نيوكاسل يونايتد
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كتب - محمد القرش:

شهد موسم 2024/25 الجاري، توهجا كبيرا من النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول في جميع المسابقات التي يشارك بها، وتحديدا الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح هدف وصنع اثنين في فوز الريدز 5-0 على حساب وست هام يونايتد في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووصل صلاح للمساهمة التهديفية رقم 37 خلال النصف الأول من موسم 2024/25 بجميع المسابقات، متفوقا عن أقرب منافسيه ومواطنه عمر مرموش صاحب الـ 20 مساهمة تهديفية.

وحصد نجم ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، جائزة "ذا بيست" بعدما ساهم في 37 هدفا خلال 40 لقاء مع العملاق الإسباني بجميع المسابقات.

واحتل اللاعب البرازيلي المركز الثاني في سباق الكرة الذهبية، حيث فاز بها رودري لاعب خط وسط مانشستر سيتي، وانتقدت العديد من الجماهير حصول اللاعب الإسباني على الجائزة، في إشارة منهم لإستحقاق فينيسيوس حصدها.

وفي موسم 2023/24، ساهم رودري في 23 هدفا (سجل 9 أهداف، وقدم 14 تمريرة حاسمة)، وفاز بالدوري الإنجليزي وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.

ووضعت العديد من التقارير الصحفية العالمية اللاعب المصري في مقدمة سباق الكرة الذهبية للموسم الجاري 2024/25.

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