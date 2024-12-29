أهداف ليفربول في مرمى وست هام يونايتد بالدوري الإنجليزي (فيديو)

التقى ليفربول بنظيره وست هام اليوم الاحد 29 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

وجاء الهدف الأول لصالح ليفربول بقدم لويس دياز في الدقيقة الـ 30 من عمر المباراة، ثم جاء الهدف الثاني عن طريق كودي جاكبو في الدقيقة 40.

وسجل محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 44، وجاء الهدف الرابع بقدم ترنت ألكساندر في الدقيقة الـ 54، واختتم ديوجو جوتا الأهداف في الدقيقة 84.

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة، بينما يحتل وست هام المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة.