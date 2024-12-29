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"عادل سواريز".. رقم تاريخي لمحمد صلاح ببطولة الدوري الإنجليزي

09:44 م الأحد 29 ديسمبر 2024
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    محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي
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    محمد صلاح يحيي الجماهير بعد مباراة جيرونا
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    محمد صلاح يحيي الجماهير بعد مباراة جيرونا
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كتب - يوسف محمد:

نجح فريق ليفربول الإنجليزي، في تحقيق فوزاً كبيراً على حساب فريق وست هام بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة ال 19 ببطولة الدوري الإنجليزي.

وشهدت مباراة ليفربول أمام وست هام، تألق النجم الدولي المصري محمد صلاح، الذي تمكن من تسجيل هدف وتقديم تمريرتين حاسمتين، خلال اللقاء.

ورفع صلاح عدد أهدافه في بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، إلى الهدف رقم 17 ليعزز صدارته لجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وبصناعة صلاح لهدفين في مباراة اليوم، نجح في الوصول إلى 13 تمريرة حاسمة في بطولة الدوري المصري.

وبمساهمة صلاح في ثلاثة أهداف خلال مباراة اليوم، تمكن من الوصول إلى 14 مساهمة تهديفية في بطولة الدوري الإنجليزي، خلال شهر ديسمبر الجاري، ليصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي، يساهم في هذا العدد من الأهداف في شهر واحد بالمسابقة.

وعادل صلاح النجم الأوروجوياني لويس سواريز، الذي ساهم في 14 هدف ببطولة الدوري الإنجليزي عام 2013، حينما كان لاعباً في الريدز.

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محمد صلاح لويس سواريز الدوري الإنجليزي ليفربول ووست هام البريميرليج
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