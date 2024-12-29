كريستال بالاس يفوز على ساوثهامبتون بثنائية في الدوري الإنجليزي

انتهت مباراة كريستال بالاس وساوثهامتون اليوم 29 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق كريستال بالاس الفوز على نظيره ساوثهامتون بهدفين مقابل هدف على ملعب سيلهورست بارك.

سجل هدف ساوثهامبتون الأول: تايلر ديبلينج في الدقيقة 14

سجل هدف كريستال بالاس الاول: تريفوه تشالوباه في الدقيقة 31

سجل هدف كريستال بالاس الثاني: ابريتشي ايزي في الدقيقة 52

وبهذا الفوز رفع فريق كريستال بالاس رصيده إلى 20 نقطة ليحتل المركز الخامس عشر، بينما توقف ساوثهامبتون عند النقطة 6 ليحتل المرتبة الأخيرة في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي.