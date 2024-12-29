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بورنموث يتعادل مع فولهام بالدوري الإنجليزي

08:52 م الأحد 29 ديسمبر 2024

بورنموث ضد فولهام

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انتهت مباراة فولهام وبورنموث التي اقيمت اليوم الاحد 29 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسم التعادل الإيجابي مباراة فولهام وبورنموث بالتعادل 2-2 على ملعب كرافن كوتيج.

سجل هدف فولهام الأول: راؤول خيمينيز في الدقيقة 40

سجل هدف بورنموث الاول: فرانشيسكو ايفانيلسون في الدقيقة 51

سجل هدف فولهام الثاني: هاري ويلسون في الدقيقة 72

سجل هدف بورنموث الثاني دانجو واتارا في الدقيقة 89

وبهذا التعادل احتل بورنموث المركز السادس برصيد 30 نقطة، بينما احتل فولهام المركز الثامن برصيد 29 نقطة.

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مباراة فولهام وبورنموث الدوري الإنجليزي بورنموث فولهام
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